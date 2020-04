Virus fermo in provincia di Trapani. Solo un nuovo contagiato. I dati per città

Un centinaio di tamponi in più rispetto a ieri. Attuali positivi al Coronavirus stabili. In provincia di Trapani è ferma l’evoluzione dell’epidemia. Sono ancora 94, secondo quanto comunica l’Asp di Trapani, gli attuali positivi al Covid 19. C’è un nuovo positivo, ma anche una persona guarita nelle ultime 24 ore.

Sono così distribuiti nelle città: Alcamo 21; Buseto Palizzolo1; Campobello di Mazara 5; Castellammare del Golfo 1; Castelvetrano 8; Erice 5; Gibellina 1; Marsala 4; Mazara del Vallo 4; Paceco 2; Salemi 16; Trapani 14; Valderice 13.

Sono sempre sette le persone ricoverate, tutte al Covid Hospital di Marsala, di questa una si trova in Terapia intensiva.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 3.525 tamponi.

I Test sierologici su personale sanitario sono stati 2.603.

5 le persone decedute.

I guariti e dimessi sono 23; invece ci sono 6 trasferiti a Villa Zina in attesa di negativizzazione.

L’eventuale differenza con il dato riportato dalla Regione siciliana è data dal calcolo di soggetti indicati inizialmente come …









Leggi la notizia completa