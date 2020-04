Un uomo molesta esercenti e clienti in Via San Giovanni Bosco a Trapani

Nonostante i controlli delle forze dell’ordine per verificare il rispetto delle norme per contenere il contagio, a Trapani in via San Giovanni Bosco e nelle strade limitrofe, le poche attività commerciali aperte devono fare i conti con un uomo che molesta esercenti e clienti in fila per fare la spesa, chiedendo loro denaro.

Denaro che l’uomo, di nazionalità tunisina, utilizza per comprare alcolici e quando è al verde pretende di bere gratis. Una situazione incresciosa che allarma i negozianti che temono reazioni violente del tunisino che quasi sempre è in preda ai fumi dell’alcool.

La presenza del molestatore è stata segnalata alle forze dell’ordine.









