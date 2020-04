Trapani, Enrico Rizzi ringrazia i carabinieri per la sicurezza sua e della famiglia

Per la sua attività di denuncia di combattimenti clandestini tra cani e di casi di maltrattamento, l’animalista Enrico Rizzi continua ad essere oggetto di minacce e intimidazioni.

Con una lettera il giovane trapanese ha voluto ringraziare i carabinieri:”Desidero ringraziare ed esprimere davvero tutta la mia più profonda gratitudine all’Arma perchè nonostante questo periodo difficile per il nostro Paese, i carabinieri continuano a garantire la mia sicurezza e quella della mia famiglia, alfine di reprimere qualsiasi atto criminale, programmato magari da qualcuno che vuole in qualche modo “punire” il mio

