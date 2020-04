Scrive Filippo, per ringraziare il sindaco Di Girolamo per il caso della Costa Deliziosa

Scrive Filippo per ringraziare il sindaco di Marsala, Alberto Di Girolamo, per come ha gestito con umanità e civiltà il caso dello sbarco dell’uomo che stava male a bordo della Costa Deliziosa:

Caro Sindaco Alberto Di Girolamo,

Non si curi dell’egoismo di alcuni, pochi, marsalesi. Gran parte dei cittadini hanno pienamente condiviso la sua scelta. Lei, da medico in primis e da sindaco poi, ha dimostrato di aver un grande senso di umanità e di civiltà, ed è per questo che l’intera città di Marsala ha appezzato e non poco il suo nobile gesto.

Sappia, invece, che siamo orgogliosi del nostro sindaco e di come lei abbia gestito il caso della Costa Deliziosa. Glielo dice uno che non l’ha votata e che spesso non ha condiviso le sue scelte…











