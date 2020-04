Pontili e gestione. Cosa ne sarà dello Stagnone di Marsala?

Cosa ne sarà dello Stagnone di Marsala una volta finita questa emergenza Coronavirus e tutti potranno tornare ad ammirarlo? Cosa ne sarà dei pontili o solarium, che al momento sono praticamente tutti distrutti?

La Riserva dello Stagnone di Marsala è uno dei beni più preziosi della provincia di Trapani.

E’ l’ex Provincia di Trapani l’ente gestore della Riserva, e ormai da anni si discute su come sia gestita e su chi debba gestirla. Perchè tra pontili fatiscenti, regole disattese, kitesurf, ecosistema in pericolo, lo Stagnone di Marsala è in pericolo. Il pericolo è che non sia più quel posto magico amato dai marsalesi e dai turisti.

La fotografia delle condizioni dello Stagnone sono i pontili, o solarium, in legno (ne abbiamo parlato qui). Sono dieci, e la maggior parte combinati malissimo. Un po’ le mareggiate, un po’ …









Leggi la notizia completa