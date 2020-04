Pignoramento FM Service, il Trapani Calcio presenta esposto alla Procura della Repubblica

Un danno gravissimo, che rischia di mettere in ginocchio, in un momento già di per sé difficile a livello nazionale, il Trapani Calcio e con esso tutti i lavoratori, gli sponsor e tutta la collettività legata alla società granata.

Con questa premessa la Società TrapaniCalcio ha presentato nella giornata di ieri un esposto alla Procura della Repubblica di Trapani, inviandolo per conoscenza anche al Presidente del Tribunale di Trapani, al Sindaco di Trapani, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Trapani, alla Lega B e agli istituti bancari, con il quale “intende richiedere l’intervento dell’Autorità Inquirente sulle manovre poco trasparenti poste in essere dall’ex amministratore della società, Sig. Maurizio De Simone”, dopo avere appreso dagli organi di stampa “dell’avvenuto pignoramento presso terzi notificato dalla precedente proprietà FM SERVICE S.r. …









