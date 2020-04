Per la prima volta il virus fa un passo indietro in Italia. Il Sud vicino ai contagi zero

Per la prima volta in assoluto dall’inizio dell’epidemia il bilancio del coronavirus porta il segno meno. Ieri il numero di persone attualmente malate sceso di 20 unità. Un risultato che non può però fare esultare perché ci sono state ancora 454 nuove vittime. Per la prima volta dall’inizio dell’epidemia il contagio fa qualche passo indietro invece che andare sempre avanti.

I DATI – Ad oggi sono complessivamente 108.237 i malati in Italia mentre ieri erano 108.257, dunque 20 in più. Ieri l’aumento era stato di 486 rispetto al giorno precedente. Prosegue il trend in calo dei ricoveri in terapia intensiva per coronavirus. Ad oggi sono 2.573, 62 in meno rispetto a ieri. Di questi, 901 sono in Lombardia, 21 in meno rispetto a ieri. Dei 108.237 malati complessivi, 24.906 sono ricoverati con sintomi, 127 in più rispetto a ieri e 80.758 sono quelli in isolamento domiciliare.

Sono salite a 24.114 le vittime dopo aver contratto …









