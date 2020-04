Paura del coronavirus, triplicati i casi di infarto. I numeri in Sicilia 

La Società Italiana di Cardiologia ed Interventistica lancia l’allarme: le morti per infarto in tempo di Covid-19 si sono triplicate.

La paura di andare al Pronto Soccorso a causa della pandemia ha di fatto causato 200 decessi per malattie cardiovascolari: “In Sicilia negli ultimi due mesi abbiamo registrato il 50% di accessi in meno nei Pronto Soccorsi (diretti o con chiamata al 118) per patologie cardiovascolari gravi: una percentuale che tradotta in numeri corrisponde a circa 2mila pazienti che non si recano in ospedale per paura del Coronavirus – spiega Marco Contarini , delegato regionale della Società Italiana di Cardiologia e Interventistica.

Meno ricoveri per infarto ma più mortalità, la non tempestività degli interventi porta il paziente al decesso o a chiedere aiuto quando il cuore è oramai compromesso.

La paura di andare al Pronto Soccorso per timore di essere …









