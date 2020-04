Mazara, Progetto Reinventer “Italia-Tunisia”: il Comune ricerca collaboratori esterni

Scadono il 4 maggio due avvisi pubblicati all’albo pretorio online del Comune di Mazara del Vallo con i quali, nell’ambito del progetto “Reinventer”, la civica amministrazione ricerca, rispettivamente: 1) un collaboratore esterno per la realizzazione di un incubatore e di attività di rafforzamento delle imprese esistenti (contratto da 31 mesi al costo complessivo di euro 32.700); 2) un esperto per attività di comunicazione e animazione (contratto da 31 mesi al costo complessivo di euro 29.500).

Il progetto Reinventer, finanziato dalla Regione Siciliana con i fondi comunitari del programma: IEV CT ITALIE TUNISIE 2014- 2020 ha come partners oltre al Comune di Mazara del Vallo il Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia SCpA quale Capofila; INNESTA SRL; APII – Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation; Elgazala Technopark.

Obiettivi del progetto sono, in particolare: rafforzare e collegare in …









Leggi la notizia completa