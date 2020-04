Marsala “bella fitusa”, frigo e rifiuti abbandonati allo Stagnone e il muro di Villa Genna

A Marsala l’inciviltà e il degrado non vanno in quarantena. La pandemia che stiamo vivendo dagli inizi del mese di marzo, ha stravolto le nostre abitudini di vita, ma non lo ha fatto per quei cittadini che continuano a disfarsi di ogni genere di rifiuti in qualunque angolo della città.

Per la rassegna Marsala “Bella Fitusa”, la campagna di sensibilizzazione di Tp24 e RMC101 contro l’abbandono dei rifiuti, non poteva che essere lo Stagnone di Marsala, il luogo, preso di mira dagli incivili, e di cui vi parliamo oggi. Tra l’altro, in un altro articolo, proprio oggi, vi parliamo di quali siano le prospettive future della Laguna, con i pontili e i solarium che attualmente non sono fruibili perché fuori uso.

La Laguna dello Stagnone, la più grande attrazione paesaggistica e ambientale della nostra città e dell’intera provincia, rimane, purtroppo, tra i luoghi più …









Leggi la notizia completa