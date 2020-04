“La scuola… fuori dalla scuola”. I Garibaldi’s Whatchers, un gruppo di studenti dell’Itet Garibaldi di Marsala, non si fermano un attimo, anche in questo periodo di quarantena e di scuole chiuse.

Diversi i progetti realizzati con la didattica a distanza, le attività nell’ambito del programma “A Scuola di Open Coesione”. Prima e dopo il lockdown, un lavoro intenso che i ragazzi hanno riassunto in questo video.









