Insegnanti al nord. Sinacori lancia un appello a Musumeci: «Non abbandonateci»

Tutti abbiamo impresso nella nostra mente le immagini di centinaia di persone che la notte del 7 marzo scorso (qualche ora prima dell’entrata in vigore del decreto ministeriale che chiudeva i confine di alcune regioni del nord), si sono riversate alla stazione centrale di Milano alla ricerca del primo treno disponibile che li portasse nelle regioni di provenienza, quelle del sud. Molte altre persone invece hanno deciso di rimanere al nord, tra questi ci sono tantissimi insegnanti precari che adesso chiedono “aiuto” al Presidente della Regione Nello Musumeci.

Preoccupazione emerge anche dalla bozza decreto approvato nel CdM, in cui la riapertura delle graduatorie di terza fascia è prevista per giugno 2020. Sono in tantissimi docenti, infatti, ad attendere questo momento, che lavorano alacremente con la didattica a distanza, che studiano per i concorsi, che si aggiornano sulle metodologie didattiche, che in altri termini, hanno voglia di lavorare. Assunti …









