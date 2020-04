Il video di Montagnier e il coronavirus: anche i premi Nobel dicono cavolate …

L’ultimo video sul coronavirus che gira su WhatsApp è un’intervista del premio nobel Montagnier sul coronavirus, fatta ad una tv francese. Montagnier è molto famoso, ha vinto il premio Nobel ed è lo scienziato che ha contribuito alla scoperta del virus dell’Aids. In quell’intervista lo scienziato dice una serie di cose clamorose: che il virus è stato creato in laboratorio, ad esempio, e che se ne andrà nel nulla presto. Cita anche diverse ricerche e alcuni studi. E’ insomma diventato l’idolo dei complottisti. Ma l’intera comunità scientifica mondiale ha preso le distanze dalle sue affermazioni, soprattutto perchè cita studi non accreditati.

“C’è stata una manipolazione su questo virus”. “Hanno aggiunto delle sequenze dell’HIV”. “E’ un lavoro di professionisti, di biologi molecolari, è un lavoro da orologiai”. Il premio Nobel 2008, il professore francese Luc …









