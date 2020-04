IL DOLORE DEI VIVI

La fila di camion dell’esercito che esce dall’ospedale e si allontana lenta. Nessuno per la strada. Un gran silenzio. Portano bare. Ogni bara un morto per covid-19. E’ morto solo. Dove vanno? Ci sarà un posto dove un figlio, un parente, la compagna il compagno di vita, i nipoti possano incontrarsi accanto a quella bara? Chi? Cosa c’è in quella bara? Ho letto in questi giorni ( si legge di tutto in questi giorni) che le ceneri, più o meno, pesano due chili.

Ma quando ho visto in televisione quella fila di camion ho avuto un sobbalzo mentale e ho pensato ai vivi e non ai morti. E mi sono rivisto.

Tanti anni fa. A mezza mattina mi arriva una telefonata. “ Papà è in ospedale. …









