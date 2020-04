Ideato un sensore che “fiuta” il coronavirus nell’aria. È stato sviluppato da alcuni ricercatori svizzeri. Ancora necessari alcuni perfezionamenti

Un apparecchio in grado di “fiutare” la presenza del coronavirus nell’aria in pochi minuti. È quanto riesce a fare un sensore, ancora in fase sperimentale, sviluppato da ricercatori del Politecnico federale di Zurigo, del locale ospedale universitario e dell’Empa, il Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca di Dübendorf (ZH). Il sensore è composto di nanoisole in oro sulle quali trovano posto recettori artificiali di DNA in grado di riconoscere il patrimonio genetico del SARS-CoV-2, si legge in una nota odierna dell’Empa, l’istituto di ricerca che dipende dal Politecnico federale di Zurigo (ETH). In laboratorio, il sensore è stato capace di riconoscere in pochi minuti un virus imparentato col Covid-19, ossia il SARS-CoV, …









