Finanziaria regionale, Messina (Ugl Sicilia ) ecco le proposte al Governo Musumeci per sostegno famiglie, lavoratori ed imprese

Sicilia/Stabilità. Ugl, SI a sostegno famiglie, imprese e lavoratori, piano regionale sicurezza luoghi di lavoro, coperture per Tpl, forestali. Chiesta soluzione per oltre 100 mila soggetti esclusi, aiuti a pesca, formazione professionale e chiusura accordo finanza pubblica.

Auspichiamo correttivi alla Finanziaria regionale per sostenere le misure necessarie a mettere in sicurezza il Sistema Sicilia sostenendo famiglie, lavoratori ed imprese, superando l’impatto devastante causato dall’emergenza pandemica, rafforzando gli interventi già in parte messi in pista dal governo regionale per rilanciare il tessuto produttivo siciliano, l’occupazione e contrastare povertà ed il disagio sociale.

Così il Segretario regionale Ugl Sicilia, a margine del confronto in teleconferenza con l’assessore regionale al Bilancio, Gaetano Armao, sui documenti economico- finanziari della Regione, legge di stabilità e bilancio e sulla manovra che complessivamente vale 1,3 miliardi.

Abbiamo apprezzato il coraggio e la risolutezza …









