Estate in Sicilia, l’assessore Manlio Messina annuncia pacchetti gratuiti per i turisti

L’assessore regionale al turismo Manlio Messina, in un’intervista rilasciata ieri al “Giornale di Sicilia”, ha annunciato una serie di interventi volti a rilanciare la stagione turistica in Sicilia nella prossima estate. Nel dettaglio, Messina ha comunicato che è intenzione del Governo Musumeci acquistare direttamente dagli operatori dei pacchetti comprensivi di trasporto, hotel e visite in modo da rendere gratuite le vacanze a chi sceglierà la nostra regione. La Regione ha già stanziato 50 milioni di Euro volti ad alleviare le difficoltà dei professionisti del settore. I pacchetti riguarderanno sia il mercato interno che quello estero. Nei prossimi giorni la materia sarà oggetto di approfondimento.









