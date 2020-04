Costituita l’Unione Barbieri Mazara (UMB): concordate concrete azioni per la ripresa in emergenza Covid-19

In un momento di crisi profonda, anche a seguito dell’emergenza Covid-19, nasce a Mazara del Vallo l’Unione Barbieri Mazara (UBM). L’idea è sorta attraverso il confronto, in videoconferenza, fra tutti i rappresentanti del settore discutendo sulle maggiori problematiche della categoria relative alle modalità del lavoro, agli orari e ai prezzi per la clientela. Ovviamente nel corso della video riunione si è dibattuto sulle gravi ripercussioni causate dall’emergenza Coronavirus.

Pertanto il gruppo dei barbieri mazaresi ha programmato una serie di azioni considerate necessarie e vincolanti per gli stessi componenti della neo costituita Associazione al fine di gestire la ripresa del lavoro nel migliore modo possibile e sempre secondo i criteri che verranno stabiliti dal Governo.

I barbieri mazaresi assicurano che, al momento della ripresa delle loro attività, il lavoro sarà gestito soltanto attraverso appuntamenti, consentendo l’ …









