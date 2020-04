Coronavirus, Vincenzo Figuccia (UDC): “Nessuno parla e si occupa dei bambini. Per loro è un periodo traumatico”

Il deputato dell’UDC all’Ars Vincenzo Figuccia, interviene con una nota sul fatto che nessuno si sta occupando come si dovrebbe dei bambini che vivono in maniera traumatica questo periodo di isolamento forzato.

“La pandemia che stiamo vivendo è un periodo particolarmente difficile per la vita dei bambini – si legge nella nota di Figuccua -. Sono infatti i più piccoli a risentire maggiormente gli effetti della quarantena da un punto di vista emotivo e psicologico. L’interruzione delle normali attività, l’improvvisa separazione dai compagni di scuola, la paura stessa del virus, possono infatti innescare traumi che è compito dei genitori mitigare con il supporto della scuola e delle altre agenzie educative”.

“Nessuno parla dei bambini, molti di loro stanno vivendo un periodo traumatico causato dalla negazione del diritto all’apprendimento, al movimento ed alla socializzazione – continua il deputato -. Ormai che ci …









