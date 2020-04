Coronavirus, uno studente messinese lancia sui social il locale virtuale “Covid room”

Un locale virtuale nato al tempo del Conornavirus sui social e con un nome fatto apposta per esorcizzare la pandemia: “Covid room”. E’ l’idea di Andrea Giuseppe Parialò, uno studente messinese di marketing analytics alla Luiss di Roma, che assieme ad altri giovani ha organizzato sui social un servizio denominato, come detto ‘Covid room’, dove si esibiscono dj internazionali, come se si trovassero in un vero locale, mixando dal vivo i pezzi di musica elettronica e creando anche animazioni d’arte digitale.

Chiunque può accedere al ‘locale’ virtuale su Facebook e ascoltare dal pomeriggio fino alle 4 del mattino le esibizioni e vedere le immagini di digital art. Tantissimi i dj che partecipano da Italia, Australia, Russia, Francia, Canada e Belgio e numerosi quelli conosciuti, come C/A (UK), Sanya Dimov (UA), Axel Sundelin (CA), DJ MS (IT), il rapper Nitro della Machete crew, …









Leggi la notizia completa