Coronavirus: le nuove regole del lavoro in Italia. L’orale della maturità il 17 Giugno

Sul tavolo dell’unità operativa guidata per la riapertura dell’Italia da Vittorio Colao c’è la relazione tecnica dell’Inail. Una sorta di vademecum di 22 pagine che contiene nuove norme comportamentali da assumere sul posto di lavoro. Se nelle zone rosse si consiglia il tampone a tutti i lavoratori che devono accedere al posto di lavoro, nelle altre basta prendere la temperatura di ognuno all’ingresso. Chi ha più di 37,5 o chi ha la tosse verrà rimandato a casa. Le postazioni di lavoro dovranno rispettare il distanziamento. Le scrivanie dovranno essere munite di divisori in plexiglass. Negli spazi comuni, “comprese mense, punti di ristoro, spogliatoi e servizi igienici deve essere prevista una ventilazione continua degli ambienti”. E poi limitare al minimo spostamenti interni all’azienda. Vietate le riunioni in presenza. Riduzione delle trasferte. Orari scaglionati per evitare …









