Coronavirus: Giulia Rotolo, la 21enne trapanese che assiste i malati all’Ospedale di Parma

Giulia Rotolo, trapanese, 21 anni, si trova in piena emergenza pandemia da Coronavirus a vivere la sua più importante esperienza di vita.

La giovane trapanese sta, infatti, studiando infermieristica a Parma e per specializzarsi ha scelto da alcune settimane di fare il tirocinio nel reparto Covid dell’Ospedale Maggiore. Un impegno gravoso di assistenza sanitaria ma anche umano a favore di decine di parenti che si trovano a lottare contro il virus.

Non mancano gli episodi che sottolineano l’eccezionalità dell’esperienza vissuta dalla giovane, costretta a vivere in autoisolamento. Tra i pochi contatti telefonici, ovviamente con la famiglia che sta a Trapani. Un’esperienza quella di Giulia destinata a lasciarle un profondo segno.

“Ti lascia tanto, cresci umanamente e capisci quelle che sono le vere esigenze della vita e i veri problemi – dice Giulia al TGR Sicilia – che ti si pongono davanti e come affrontarli nel modo giusto. Una …









Leggi la notizia completa