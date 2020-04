Consegne a domicilio e stabilimenti balneari. CNA: “Musumeci ci ha ascoltati”

Leggero e graduale alleggerimento delle maglie. Mitigati in Sicilia i provvedimenti restrittivi per contenere la diffusione del Coronavirus.

Il Presidente della Regione, Nello Musumeci, ha emesso un’altra ordinanza. Tra le nuove misure, sostenute e sollecitate da CNA Sicilia con in testa il presidente Battiato e il segretario Giglione, figurano il servizio di consegna a domicilio anche nei festivi e nelle domeniche per i prodotti di generi alimentari, e la possibilità che gli stabilimenti balneari possano organizzarsi con la manutenzione, montaggio, allestimento e pulizia della spiaggia di pertinenza. Pronto ed immediato l’apprezzamento da parte di CNA Balneari Sicilia.

Il presidente Guglielmo Pacchione e il coordinatore regionale Gianpaolo Miceli esprimono soddisfazione per il risultato raggiunto, “frutto – dicono – di una costante e proficua interlocuzione con l’Assessore al Territorio e Ambiente, Totò Cordaro, al quale – aggiungono – va il nostro ringraziamento …









Leggi la notizia completa