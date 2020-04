Buoni spesa, 2000 domande presentate a Castelvetrano

Sono 2.000 le istanze pervenute al Comune di Castelvetrano per l’erogazione dei buoni spesa che verranno acquistati coi fondi stanziati dalla Protezione civile. Alcune delle istanze sono risultate non in regola coi requisiti richiesti o incomplete. Per queste il Comune ha chiesto ai cittadini che li hanno prodotte, di integrarle.

Il Comune di Castelvetrano, proprio per l’erogazione e la gestione dei buoni spesa, si è dotato di una piattaforma on-line che consente di avere, in tempo reale, il resoconto dell’utilizzo dei buoni spesa. A chi, dopo le valutazioni dell’Ufficio solidarietà sociale, può essere assegnato il buono spesa, viene consegnato un voucher con codice univoco a barre. È lo stesso cittadino che si reca presso supermercati, botteghe e farmacie accreditati dal Comune e, al termine della spesa, tramite il codice a barre il sistema rileva la spesa effettuata e il residuo spendibile. & …









Leggi la notizia completa