Bella Ciao in ogni casa. La piazza “virtuale” dell’Anpi Trapani per il 25 Aprile

25 Aprile, 75esimo anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo. Quest’anno, condizionati dall’emergenza coronavirus, la celebrazione del ritorno del nostro Paese alla democrazia sarà completamente diversa da come era stata programmata: non potranno esserci le grandi manifestazioni e sfilate, come quella di Milano, ma neanche quei piccoli, nel numero ma grandi nel significato, momenti che, grazie all’Anpi, da qualche anno si svolgono nella provincia di Trapani, interrompendo un silenzio significativo e non certo edificante.

Ma l’Anpi ha il dovere civile e storico di illuminare al meglio questa ricorrenza fondativa del proprio impegno quotidiano e, col massimo rispetto e la massima responsabilità che il dramma sanitario che tutto il Paese sta vivendo impone, insieme alle Amministrazioni che ne hanno raccolto l’invito, celebrerà ugualmente il 25 aprile con la deposizione di una corona in un luogo che ricorda …









Leggi la notizia completa