Anci Giovani Sicilia chiede di fare i tamponi ad amministratori e dipendenti comunali

Anci Giovani Sicilia propone all’Assessorato della Salute di estendere l’attività di screening prevista per le categorie più a rischio anche agli amministratori locali ed ai dipendenti comunali, al fine di tutelare intere comunità ed interrompere possibili catene di contagio.

Il Coordinamento Anci Giovani di cui fa parte la – consigliera comunale di Marsala Eleonora Milazzo – esprime soddisfazione per l’attività di screening finora effettuata e di estenderla ad altre categorie più a rischio così come individuate dal Comitato tecnico-scientifico e dall’Assessorato alla Salute, quali appunto gli amministratori e i dipendenti comunali che stanno a contatto con il pubblico, compresa la Polizia Municipale.

L’Anci chiede quindi all’Assessorato alla Salute di rivedere gli elenchi della nota datata 16 aprile scorso e di inserire i dipendenti che svolgono servizi essenziali e che lavorando in condizione …









