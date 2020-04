Trapani, le polemiche per i buoni spesa. Dal Comune: “Hanno sbagliato i supermercati”

Dopo le polemiche per la fila separata davanti ad un supermercato, una riservata agli avventori, l’altra ai bisognosi, per ricevere i buoni-spesa, dal Comune di Trapani arrivano i chiarimenti.

“Tale azione – spiega il sindaco Giacomo Tranchida – non è riconducibile ad alcuna pianificazione operativa voluta dall’Amministrazione Comunale che , peraltro , proprio per evitare assembramenti e la fila per il “pane” non a caso ha predisposto l’erogazione dei buoni direttamente negli esercizi commerciali”.

“L’accaduto, – prosegue – che si ribadisce assolutamente deprecabile è stato frutto di decisione autonoma del punto vendita, presa in modo affrettato (anche se probabilmente in buona fede) affinchè non si creassero assembramenti e fossero velocizzati gli atti propedeutici (dichiarazioni da sottoscriversi per ritiro del buono spesa e mascherine). Rimane evidente che sia assolutamente necessario e indispensabile garantire la privacy dei cittadini, …









