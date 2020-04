Il Dipartimento Regionale della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana ha emesso, per la giornata di domani martedì 21 aprile 2020, un avviso per allerta gialla su tutto il territorio isolano. Sono previste, già da stanotte, precipitazioni a carattere di rovescio o temporale. Venti forti dai quadranti occidentali e mari molto mossi. Saranno possibili mareggiate lungo le coste esposte. Nella nostra città, previsti fino a 20mm di pioggia con temperature massime in deciso calo.









