Studenti Universitari Organizzano Raccolta Fondi Per I Loro Colleghi In Difficoltà. Parte #Iodono

Si chiamano Adelaide, Emanuele e Giorgio, sono tre giovani universitari impegnati come rappresentati degli studenti, e provengono da diverse esperienze associative universitarie, ma – davanti al grave momento emergenziale – hanno deciso di portare avanti un’iniziativa comune in favore degli studenti più deboli di tutti: studenti rimasti anche bloccati lontani dalle famiglie di origine, già in difficoltà economiche aggravatesi a causa dell’emergenza coronavirus, e che per la loro particolare condizione hanno bisogno di un aiuto tempestivo.

Un’azione spontanea per aiutare immediatamente i loro colleghi universitari, di accademie e conservatori di musica, in particolare difficoltà. Per l’iniziativa hanno il patrocinio morale dell’Ersu Palermo (l’ente regionale per il diritto allo studio che opera in Sicilia occidentale) e del giornale IoStudionews.it che diffondono l’iniziativa.

Si può donare attraverso l’IBAN …









Leggi la notizia completa