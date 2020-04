Sicilia, migranti e coronavirus: al sicuro i 34 della Aita Mari, nuovo sbarco a Lamepdsusa

Sono stati trasferiti al largo del porto di Palermo, a bordo della nave Rubattino i 34 naufraghi soccorsi una settimana fa dalla nave umanitaria Aita Mari. Lì trascorreranno la quarantena, assieme ai 149 provenienti dalla Alan Kurdi, al largo.

Due egiziani cinquantenni – che erano sulla Aita Mari – sono, invece, sotto sorveglianza sanitaria a Mazara del Vallo dove sono stati sbarcati lo scorso venerdì per sospetti sintomi da Covid-19. Sono stati sottoposti entrambi all’esame del tampone e sono, al momento, in quarantena.

Sono tutti in salvo. Grazie a tutti per il supporto», ha scritto, in un tweet, a trasferimento concluso sulla Rubattino, la Ong spagnola Salvamento maritimo humanitario.

Sull’isola di Lampedusa, nella tarda serata di sabato, s’è registrato intanto un nuovo sbarco fantasma. I 32 migranti ieri mattina sono stati trasferiti con il traghetto a Porto Empedocle e poi Villa Sikania di Siculiana. L’hotspot dell’isola & …









