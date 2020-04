Sicilia, la morte del piccolo Agostino. Oggi lutto cittadino a Monreale

Sarebbe stato un funerale con migliaia di persone, come capita nelle città siciliane quando una disgrazia enorme investe qualche famiglia. Invece, a causa del coronavirus, ci sarà solo una semplice benedizione della salma per salutare Agostino, il bambino di tre anni, morto sabato sera a Monreale, mentre giocava a casa.

Per la giornata di oggi, 20 Aprile 2020, l’Amministrazione Comunale ha proclamato il lutto cittadino. Un modo per essere vicini allo strazio della famiglia, non potendo essere fisicamente accanto a loro.

“Monreale ha perso un figlio. Non esistono parole per descrivere quanto accaduto. Soltanto domande alle quali non è possibile restituire risposte. Un dolore incommensurabile avvertito da una comunità che saprà stringersi attorno alla famiglia”, ha detto il sindaco Alberto Arcidiacono che ha annunciato la proclamazione del lutto cittadino.

Un semplice gioco si è trasformato in una trappola mortale per Agostino Mario …









Leggi la notizia completa