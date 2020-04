Sicilia, barbiere clandestino in un garage. Multato due volte in pochi giorni

Non si vuole arrendere. E così è stato multato due volte in pochi giorni, nonostante i sigilli e nonostante le disposizioni anti contagio.

Un “irriducibile” barbiere di Catania è stato nuovamente beccato dalla polizia. Già lo scorso due aprile era stato pescato con le forbici in mano nel garage trasformato in salone da barba abusivo e gli agenti avevano posto i sigilli all’attività.

Anche in questa occasione, vedendo uscire dal garage un ragazzo, gli agenti sono entrati e hanno trovato il proprietario mentre stava tagliando i capelli ad un giovane ed un altro era in attesa. Il personale della polizia locale, squadra annona, ha denuncianto il proprietario del garage per il reato di violazione di sigilli e ha sequestrato il locale.









