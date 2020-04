Petrosino, diportista pesca con una rete professionale. Per l’uomo una multa di mille euro

Con una piccola imbarcazione da diporto è uscito in mare per effettuare una battuta di pesca utilizzando una rete professionale di circa 500 metri. I militari della Guardia costiera di Marsala, al rientro sulla terraferma dell’uomo, lo hanno fermato e sanzionato con una multa di mille euro per violazione delle norme che regolano la pesca. I militari, inoltre, hanno sequestrato la rete.

La detenzione e l’utilizzo di attrezzi da pesca di tipo professionale, infatti, non sono consentiti ai diportisti ai sensi della normativa vigente in materia di pesca sportiva e pertanto la rete è stata sequestrata ai fini della confisca.

Inoltre, per la violazione del divieto di allontanamento dalla propria abitazione in assenza di comprovate esigenze, come stabilito dalle misure in tema di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, al trasgressore è stata comminata la sanzione amministrativa prevista.

La Guardia Costiera di Marsala continuerà …









