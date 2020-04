Partanna, aggredisce i carabinieri intervenuti per sedare una lite familiare. Arrestato

I carabinieri di Partanna intervengono per sedare una lite in famiglia e un uomo di 39 anni li aggredisce, procurando delle ferite ai militari costretti alle cure della guardia medica.

L’uomo, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine, all’arrivo dei militari, chiamati da un vicino di casa, si è scagliato contro di loro ma è stato bloccato e ammanettato. Nella sua abitazione sono stati trovati anche 17 grammi di marijuana ed un bilancino di precisione, posti sotto sequestro.

Condotto presso gli Uffici della Compagnia Carabinieri di Castelvetrano, al termine delle formalità di rito, è stato dichiarato in stato di arresto e sottoposto agli arresti domiciliari su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Il giudizio direttissimo, che si è svolto questa mattina ha convalidato l’arresto eseguito dai Carabinieri applicando contestualmente la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.









Leggi la notizia completa