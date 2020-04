Paceco, la nomina del quinto assessore. Ruggirello: “Inopportuno adesso”

La settimana scorsa la minoranza consiliare del consiglio comunale di Paceco ha chiesto al sindaco, Giuseppe Scarcella, la nomina del quinto assessore.

Non è d’accordo, per la tempistica con cui viene avanzata la proposta, il consigliere comunale Stefano Ruggirello.

L’emergenza da Coronavirus e la drammatica crisi sanitaria che si accompagna a quella economica, secondo Ruggirello, impongono un momento di riflessione seria e allo stesso tempo un confronto sulle misure straordinarie da adottare: “Ho cercato di trovare una spiegazione plausibile ad una tale richiesta che, sia chiaro, non discuto nella forma quanto nella tempistica.

Viviamo in un periodo dove giornalmente riceviamo chiamate e segnalazioni di aiuto, le famiglie in difficoltà aumentano di giorno in giorno, coloro i quali sono in cassa integrazione non ricevono gli emolumenti e molte partite iva non riapriranno più”.

“A Paceco, dice Ruggirello, è necessario adesso che …









Leggi la notizia completa