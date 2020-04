Mazara. Rimandato al prossimo giovedì il secondo intervento di sanificazione con i  trattori del Comitato “Mazara Agricola”

A causa delle avverse condizioni meteo il Comitato “Mazara Agricola” ha deciso di rimandare a giovedì prossimo il secondo intervento di sanificazione del territorio, precedentemente previsto per stasera.

Il Comitato, con propri mezzi agricoli dotati di atomizzatori per la nebulizzazione di prodotto sanificante ha avviato gli interventi a titolo gratuito lo scorso giovedì con l’obiettivo di effettuare due interventi settimanali: il lunedì ed il giovedì.

Gli interventi sono effettuati in aree esterne a pubblici esercizi. (alimentari, banche, uffici postali, farmacie, ecc.).

Links immagini che si riferiscono al primo intervento di giovedì scorso:

Immagini primo intervento – Immagini primo intervento 1









