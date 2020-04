L’opinione di Giacomo Bonagiuso: ” Se nemmeno la scienza protegge l’uomo dalle idiozie sfrenate e dal velinismo, andremo a finire nel buio e nello sconforto”

Era rimasta almeno lei, la Scienza, o meglio, era rimasto almeno lui, il Pensiero Scientifico, a salvarci dal velinismo, dalle frivole idiozie, dall’opinionismo sfrenato, dell’uno vale uno.

Era rimasto il metodo delle “sensate esperienze e delle necessarie dimostrazioni”, inaugurato da Galilei, a sgombrante il campo da atti di fede, da pregiudizi, da “idola” e da arroganze del potere costituito contro il libero pensiero.

S’era acceso il rogo di Giordano Bruno, nella notte tra il 16 e e il 17 febbraio del 1600, in Campo dei Fiori, a Roma, come strenua difesa sacrificale di un monaco che intese difendere con la vita la libertà dell’esercizio critico…

E poi il Novecento, con il Principio di Verificabilità, come accesso alla comunità scientifica, e di Falsificabilità, come metodo per confutare l’esistente. I corvi sono neri, fino a che …









