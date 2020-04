L’avvocato Rizzo risponde: Contratti di locazione: sospensione dei canoni causa COVID 19

Anzitutto, deve essere fatta chiarezza su di un punto: l’autonomia contrattuale cristallizzata in un contratto intervenuto tra privati non può essere normalmente derogata, sospesa o annullata da un atto avente forza di Legge.

Tale atto potrà intervenire sulle norme generali che regolano una determinata fattispecie contrattuale, norme che saranno utili a colmare le lacune del negozio giuridico e che l’autonomia contrattuale delle parti ha volutamente, o meno, rimandato alla cosiddetta “disciplina di Legge”.

In questo periodo di situazione emergenziale dichiarata da Dpcm per far fronte a tale problema, è intervenuto il Legislatore con l’art. 91 del D.L. 18/2020.

Con tale articolo, il Legislatore ha previsto, per ogni tipo di contratto o obbligazione (forniture di beni e servizi, appalti, contratti preliminari, etc.) fino a quando durerà il periodo emergenziale “Il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto è …









