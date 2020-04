L’associazione Logos e Ius scrive a Musumeci per le tante criticità contro il Coronavirus

Gli avvocati dell’associazione Logos e Ius scrivono al presidente della Regione Musumeci e all’assessore regionale alla Sanità Ruggero Razza per evidenziare la mancata attuazione delle misure per il contenimento del Coronavirus.

Tanti i punti evidenziati dall’associazione: dalla mancanza di dispositivi di protezione, alla insufficienza dei tamponi che non vengono fatti nemmeno agli operatori sanitari, ma anche la mancanza delle mascherine per i cittadini siciliani. Logos e Ius chiede a Musumeci di attivarsi per porre rimedio alle tante criticità che non aiutano e non nella lotta contro il coronavirus.

“Con rammarico rileviamo che (ad oltre due mesi dalla dichiarazione dello stato di emergenza nazionale del 31.1.2020 deliberato dal consiglio dei ministri e a 40 giorni dall’inizio delle rigide misure restrittive e di isolamento di cui al d.p.c.m. del 9.3.2020) – si legge nella lettera – nella nostra regione non sono state compiutamente attuate idonee misure …









Leggi la notizia completa