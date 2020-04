La Scuola “Pertini” di Trapani vicina alle famiglie in difficoltà

L’Istituto Eugenio Pertini di Trapani guidato dalla Dirigente Maria Laura Lombardo, ha messo in moto la macchina della solidarietà, con l’iniziativa “Pertini Solidale: un gesto di tenerezza verso l’altro” per stare vicini alle famiglie dell’Istituzione scolastica, in questi giorni, attanagliate, ancor di più, dai disagi concreti della nuova povertà generata dal covid19.

Docenti, personale ATA, collaboratori scolastici e Dirigente hanno donato un contributo per fare la spesa alle famiglie, segnalate dai vari consigli di classe. La scuola ha creato un fondo destinato alla spesa solidale. Le offerte sono state versate nel conto dell’Istituzione scolastica per consentire di effettuare la spesa solidale per le famiglie con temporaneo disagio economico. La Dirigente, in prima persona, coadiuvata dal suo vice, si è recata a fare la spesa solidale ed ha preparato personalmente le buste contenenti latte, pasta, …









