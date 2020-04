Il coronavirus e la Casa di Riposo di Castelvetrano

In tempi di coronavirus, la casa di riposo comunale di Castelvetrano non è messa tanto bene.

Non ci sono dispositivi di protezione per il personale, non sono stati sanificati gli ambienti e, dall’inizio dell’emergenza, le visite da parte dei parenti non hanno mai subito modifiche.

Il motivo è semplice: non ci sono più anziani.

Ma non ce ne sono più già da marzo dell’anno scorso, quando il covid-19 non ce l’avevano nemmeno i pipistrelli.

E di tutti i lavoratori fissi e trimestrali che c’erano, è rimasta soltanto un’infermiera: la signora Rosa Filardo, moglie del pentito Lorenzo Cimarosa, morto nel 2017.

Non avendo ancora raggiunto l’età pensionabile e senza aver avuto la possibilità di essere trasferita altrove, la signora Filardo è praticamente rimasta isolata. Un isolamento simile a quello subito dalla sua …









