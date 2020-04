I Comuni: “Serve un PIano Marshall per il turismo”

I Comuni chiedono una sorta di Piano Marshall, un piano economico post bellico, per far ripartire il turismo pesantemente danneggiato dall’emergenza Coronavirus.

L’Anci, l’associazione dei Comuni italiani, hanno chiesto al governo un piano per il turismo, un comparto che vale il 15% del Pil nazionale.

«Il Covid-19 – scrivono i primi cittadini in una lettera firmata dal presidente Antonio Decaro, sindaco di Bari, e dal delegato al Turismo, Andrea Gnassi, sindaco di Rimini, indirizzata ai ministri Franceschini, Gualtieri e Boccia – avrà un impatto enorme sul turismo italiano. Le prospettive per milioni di lavoratori e imprese non sono delle riduzioni in percentuale di reddito e fatturato, ma sono un presente e un futuro da cifra zero». Per questo, argomentano, quello che serve «al più presto è un Piano straordinario».

I Sindaci concordano che il turismo sarà il settore più colpito dalla crisi …









