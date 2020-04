Google annulla il “camp” di luglio ma dona 170 mila euro alla Sicilia

Centomila euro al Banco alimentare e 70mila al parco archeologico di Selinunte che avrebbe dovuto ospitare la passerella di Vip

Niente passerella di vip venuti da oltre oceano: l’emergenza Covid19 cancella anche il Google camp in Sicilia. L’appuntamento previsto nel cuore dell’Isola dal 25 al 30 luglio – con la ormai famosa cena vip all’ombra dei templi antichi – è saltato ma Google dimostra la sua amicizia all’Isola regalando 100mila euro al Banco alimentare di Sicilia. E non solo. Sarebbe stata Selinunte, per la quinta volta, ad accogliere magnati della finanza e celebrity e proprio per il parco archeologico più grande d’Italia, Larry Page e Sergey Brin, fondatori del colosso Google, stanzieranno 70mila euro. “Non un regalo – dice Bernando Agrò, direttore del parco di Selinunte – ma una sponsorizzazione tecnica per alcune attività …









