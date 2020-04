Evitata “Zona Rossa” a Sciacca grazie al piano di Alberto Firenze

Il focolaio che un mese fa aveva messo in allarme Sciacca e dintorni è stato circoscritto e la situazione è sotto controllo. Incaricato dal governo Musumeci di integrare le strutture sanitarie di Sciacca e Ribera per affrontare nel territorio l’emergenza Covid-19, il commissario Alberto Firenze nel suo primo mese di mandato ha messo in piena sicurezza gli ospedali all’insegna di una prima riorganizzazione dei nosocomi guardando con ottimismo alla fase 2. E ha così evitato che si creasse una zona rossa.

“Un lavoro complesso anche perché portato avanti in un clima all’esterno a volte ostile ed esasperato da polemiche politiche locali che nulla hanno a che fare con la fase di emergenza coronavirus, ma che ci ha permesso, grazie alla collaborazione di parte del personale interno motivato, di raggiungere gli obiettivi che ci eravamo prefissati nei primi trenta giorni di lavoro incessante: …









