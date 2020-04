Emergenza Covid, le proposte di PD e UnitiXCastelvetrano all’amministrazione comunale

Il Partito Democratico e il gruppo politico UnitiXCastelvetrano con una nota annuncia alcune proposte e suggerimenti all’Amministrazione Comunale per affrontare il difficile momento che sta colpendo la Comunità castelvetranese sia sotto l’aspetto sanitario che sociale ed economico.

I due gruppi politici per quanto di competenza della parte politica hanno sottoposto alcune considerazioni sugli interventi da adottare nella gestione dell’emergenza in corso e nel post emergenza. Qui la nota:

“Per quanto attiene l’individuazione dei destinatari delle erogazioni economiche di solidarietà alimentare, gestite secondo i criteri stabiliti con delibera di Giunta n. 61 del 02/04/2020, ribadiamo la necessità della consultazione permanente con i servizi territoriali dell’ASP (Centro di Salute Mentale, Consultorio Familiare, Neuropsichiatria infantile, SERT) e con le associazioni del terzo settore presenti sul territorio (Caritas, Cav, etc..) per individuazione della platea dei destinatari delle erogazioni dei fondi stessi, non sempre, …









Leggi la notizia completa