Dopo Marsala, la Costa Deliziosa termina il suo viaggio. A bordo anche un morto

Dopo aver lasciato sabato il porto di Marsala, ed aver toccato Barcellona, domani la Costa Deliziosa termina a Genova il suo sfortunato viaggio in giro per il mondo. Doveva essere un viaggio di piacere, una crociera unica e molto costosa, e invece i passeggeri sono partiti con il mondo in ordine, o quasi, a metà febbraio, e il coronavirus ha cambiato tutti i loro piani.

La nave rimarrà a lungo nei ricordi di Marsala perchè è arrivata anche a sfiorare la nostra città. A bordo c’era un malato, con influenza e gravi disturbi alla respirazione. Tutti pensavano fosse coronavirus. Da qui lo sbarco dello sfortunato turista di Viareggio a Marsala, al Covid Hospital. Il tampone, per fortuna, effettuato due volte, è stato negativo. E così la nave è ripartita.

Qui il racconto di una passeggera durante la permanenza al largo di Marsala.

Dopo …









Leggi la notizia completa