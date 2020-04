Da 14 giorni a Marsala non ci sono casi positivi al coronavirus: zero

Zero. Da due settimane. Zero. E’ il dato di Marsala per quanto riguarda i contagi da coronavirus. Da quattrodici giorni la città più grande della provincia di Trapani registra zero nuovi casi.

Quello di Marsala è un dato significativo, perchè stiamo parlando della quinta città della Sicilia. Insomma, gli unici positivi sono i pochi pazienti ricoverati al Covid – Hospital, cioè all’ospedale di Marsala, che è stato “scippato” alla città per essere destinato ad ospitare esclusivamente i malati di Covid.

Oggi sono arrivate altre cinque postazioni per la rianimazione, comprate in un momento in cui tutto lasciava presagire il peggio, con la previsione di migliaia di casi positivi e centinaia di persone ad affollare gli ospedali. Così non & …









