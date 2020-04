Custonaci, gruppo “Condividi”: “Ex amministratori entrano al Comune con le proprie chiavi”

A Custonaci succede che degli ex amministratori avrebbero le chiavi del Comune ed entrerebbero negli edifici pubblici senza autorizzazione.

I consiglieri comunali di maggioranza del gruppo «Condividi», con una interrogazione all’amministrazione, chiedono “se è vero che ex amministratori comunali, senza alcuna autorizzazione, si introducono negli edifici comunali utilizzando le chiavi in loro possesso”.

I consiglieri chiedono quando ciò è accaduto e in quali uffici, ma non fanno nomi, riferendosi soltanto ad ex amministratori. L’interrogazione potrebbe essere discussa nel corso del primo consiglio comunale utile. Anche se non ci sono nomi, la rivalità tra maggioranza e opposizione guidata dall’ex sindaco Morfino e sempre molto alta.











