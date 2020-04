Covid: Sicilia raggiunge i 200 decessi lasiciliaweb | Notizie di SiciliaCoronavirus Sicilia: 2.202 casi. Cts: graduale riapertura dal 4 maggio Sky Tg24 Fase 2 in Sicilia: chi può riaprire, quando e come. Il vero piano della Regione La SiciliaCoronavirus, in Sicilia trend costante: 45 i nuovi casi, cinque in provincia di Palermo PalermoTodayCoronavirus, contagi stabili in Sicilia: 31 in più rispetto a ieri La RepubblicaVisualizza la copertura completa su Google News









Leggi la notizia completa