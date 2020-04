Covid-19, l’Ass. “La resilienza del cittadino” attiva la “Consulenza Gratuita Sospesa”

L’ Associazione La Resilienza Del Cittadino ha attivato la “Free Consultation Suspended – Consulenza Gratuita Sospesa”: un servizio di mutua solidarietà a sostegnoi dei cittadini che fossero in difficoltà a causa del generale fermo economico dovuto alle nexccessarie strategie di contrasto alla diffusione del virus Covid-19.

In molti si stanno scommettendo con gli alimenti per indigenti, bisognosi, disoccupati e per le persone dimenticate dalla società civile.

Noi vogliamo aiutare mettendo a disposizione le nostre conoscenze e le nostre professioni.

Liberi professionisti (Avvocati Penalista e Civilista, Commercialista, Consulente del Lavoro, Esperto No profit, Esperto di Sovraindebitamento mutui e finanziamenti, Informatico), risponderanno “gratuitamente”, via email, per telefono o attraverso i social, alle vostre richieste di informazioni e consulenze.

Non lasceremo mai inevasa una richiesta. Chiedici tutto quello che vuoi!

Il Presidente Avv. Vera Leanza, fra i professionisti: Dr. Carlo Cittadino, Avv. Giampiero Trovato, Dr. …









